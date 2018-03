Labyad mist duel met PSV

Om 18.30 uur wordt er morgen in het Philipsstadion afgetrapt voor het duel tussen de koploper en de nummer vier van de competitie. PSV heeft op dit moment een voorsprong van zeven punten op Ajax en FC Utrecht houdt Feyenoord twee punten achter zich. Nummer drie AZ heeft negen punten meer dan de Domstedelingen en is dus uit zicht.



Labyad kreeg vandaag nog wel goed nieuws, want hij is opgenomen in de voorselectie van Marokko. Ook teamgenoot Yassin Ayoub staat op de shortlist.