Lam groot vraagteken bij FC Twente

,,Hij is een groot vraagteken, maar het is geen scheur waardoor hij er wekenlang uit is", aldus interim-trainer Marino Pusic. ,,Het kan best zijn dat we pas na de warming-up een beslissing nemen."



Lam werd dinsdag in het bekerduel tegen Eindhoven vervangen door Stefan Thesker. In die wedstrijd kreeg de licht gekwetste Danny Holla rust. Hij is er tegen Excelsior weer bij. Dat geldt ook voor Fredrik Jensen, die in de tweede helft speelde. De verwachting is dat de opstelling verder niet veel afwijkt van de ploeg, die afgelopen zaterdag met 3-0 van Roda JC won.