Lammers wil naar Atalanta en zorgt voor ergernis bij PSV

PSV is onaangenaam verrast over de gang van zaken en de leiding zit met de zaak in de maag. De handelwijze van zijn zaakwaarnemer roept vragen en ergernis op bij de club. Lammers kreeg tijdens zijn blessureperiode vorig jaar een meerjarige aanbieding van PSV en telkens leek het erop dat hij zou tekenen. Een krabbel om alle mondeling gemaakte afspraken te bekrachtigen bleef maar uit en op een gegeven moment rook de club onraad. Na veel vijven en zessen met zijn zaakwaarnemer - de Duitser Reza Fazeli - is het contract nog steeds niet verlengd. De kans dat dat nog gebeurt, is minimaal. Lammers heeft zijn zinnen gezet op het avontuur bij de nummer drie van de Serie A.