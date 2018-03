Landskampioen speelt mogelijk maar één CL-voorronde

De kampioen van Nederland (of dit nu PSV is of Ajax of AZ) is afhankelijk van de Champions League-winnaar. Mocht de winnaar van de belangrijkste Europese prijs zich plaatsen via de eigen competitie, dan schuift de kampioen van de nummer 11 van de landenranking (Tsjechië) van de UEFA automatisch door naar de groepsfase van de Champions League.



Dat heeft nog meer gevolgen, waarvan ook de eredivisie profiteert. Naast de kampioen van Zwitserland gaat dan ook de kampioen van Nederland naar de vierde en laatste voorronde voor het toernooi om de Champions League. Mocht de Champions League-winnaar zich niet voor de Champions League plaatsen via de eigen competitie, dan stroomt de kampioen van Nederland alsnog in de derde voorronde van het toernooi in.