Landstitel raakt steeds verder uit zicht voor Ajax na gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

Heitinga koos voor een andere opstelling, met een basisplek voor debutant Youri Baas. Ook Davy Klaassen en Brian Brobbey mochten in de basis beginnen. Laatstgenoemde was als aanspeelpunt een paar keer gevaarlijk in de eerste helft, maar kwam er in het tweede bedrijf nauwelijks aan te passen.



In de eerste helft werd een doelpunt van Mohammed Kudus nog afgekeurd. De aanval kopte na een mooie voorzet van Steven Berghuis raak, maar er werd buitenspel geconstateerd door de grensrechter. Omdat de Go Ahead-verdediger in de weg stond kon er door de videoscheidsrechter geen lijn getrokken worden en werd het doelpunt dus niet goedgekeurd. In de tweede helft slaagde Ajax er amper in om gevaarlijk te worden.