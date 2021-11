Lars Unnerstall plaaggeest voor Feyenoord

Door Mikos Gouka



Een verbeten verdedigend FC Twente hield stand tegen Feyenoord. De 0-0 in Enschede betekent dat Feyenoord tien verliespunten heeft in de eredivisie, eentje meer dan koploper Ajax.



Feyenoord en FC Twente konden in de eerste helft in de lege en koude Grolsch Veste nauwelijks gevaar stichten. De Tukkers hielden de ruimtes klein en zagen eigenlijk alleen een keer Luis Sinisterra gevaarlijk uithalen. De Colombiaan schoot over, waar aan de andere kant Ramiz Zerrouki een keer mocht aanleggen vanaf de rand van het zestienmetergebied. Keeper Ofir Marciano tikte de bal naast. De Israëliër diende zich in Enschede te revancheren voor zijn matige optreden in de Praag tegen Slavia. De redding had geen al te hoge moeilijkheidsgraad, maar de doelman deed wat hij moest doen.