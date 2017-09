Larsson klaar voor debuut bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst neemt de Zweedse aankoop Sam Larsson morgenavond mee naar Almelo. De 24-jarige buitenspeler is fit genoeg om, eventueel als invaller, zijn eerste speelminuten voor Feyenoord te maken in de competitiewedstrijd op kunstgras tegen Heracles.

Door Mikos Gouka

,,Voor Sam is de onderbreking van de competitie door de interlandperiode ideaal geweest’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Natuurlijk zie je dat hij eigenlijk geen voorbereidingsperiode voor het seizoen heeft gehad, maar hij is fit en heeft de laatste dagen veel kunnen doen.’’

Dat deden Bart Nieuwkoop, Sven van Beek en keeper Kenneth Vermeer ook. Maar dat geblesseerde trio zal de zware week met Heracles uit, Manchester City thuis en PSV uit nog gewoon moeten missen. ,,Van Beek heeft heel veel meegedaan, maar de eerstvolgende wedstrijd van het tweede elftal is pas in oktober. We moeten kijken hoe we dat oplossen. Nieuwkoop zet nog altijd stappen, maar volgende week rekenen we nog niet op hem. En Vermeer doet alles mee, maar mag zijn handen nog niet gebruiken. Die jongens hebben echt nog tijd nodig.’’

De komst van Robin van Persie heeft de trainer voorlopig uit zijn hoofd gezet. ,,De markt is dicht, maar misschien in de toekomst nog. We hebben dat niet in eigen hand maar iedereen weer hoe ik over Robin denk.’’