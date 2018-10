Lasse Schöne: Drang naar Denemarken voel ik niet

Door Daniël Dwarswaard



Roskilde of Luinjeberd?

Lasse Schöne: ,,Mooi, dan kies ik toch voor Roskilde. De stad in Denemarken waar ik opgroeide en waar mijn ouders nog steeds wonen. Daar kom ik nog altijd graag. Maar Luinjeberd is voor mij ook speciaal. In dat Friese gehucht kwam ik op mijn zestiende terecht in een gastgezin als jeugdspeler van Heerenveen. Bij Jan en Afke Hylkema, ontzettend lieve mensen. Zij hadden een slagerij. Verder was er alleen een bakker en een kroeg in dat dorp. Ook als het mooi weer was, waaide het daar altijd. Elke dag ging ik op de fiets twintig minuten naar de training.



,,Die tijd heeft me gevormd. Een prachtige periode waar ik met genoegen op terugkijk, ook al heb ik het eerste van Heerenveen nooit gehaald. Het was er altijd gezellig. Dan zat ik in de woonkamer te kaarten met Jan en Afke. Hun kinderen waren de deur al uit. Het was voor mij als tiener een gigantische stap. Mijn vader vond het prima, maar mijn moeder stond niet te springen. Totdat ze zag in wat voor gezin ik terechtkwam. Dat voelde ook voor haar goed.



,,Ik woonde daar met een andere Deense jongen, Salih Kaya, maar hij ging na anderhalf jaar met heimwee terug naar huis. In Friesland heb ik mijn huidige vrouw Marije leren kennen. Jan en Afke waren ook op onze bruiloft. Soms gaan we nog wel eens naar Luinjeberd. Nu met mijn eigen kinderen, dat blijft heel bijzonder. Jan is vanavond ook in het stadion. Mooi.’’