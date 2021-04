Late bekerzege op Vitesse onderstreept hegemonie Ajax in mogelijke feestweek

Door Johan Inan



Ajax vloog in drie dagen van ontgoocheling en berusting in Rome naar opluchting en extase in Rotterdam. Dat gigantische contrast werd misschien wel het best geïllustreerd door Ryan Gravenberch. Droop hij na het Europese debacle onmiddellijk met de kin tegen de borst af naar de catacomben van Stadio Olimpico in Rome, daar stond hij in de middencirkel van De Kuip meteen te hossen met Lisandro Martinez en Edson Álvarez.



De rest van de ploeg volgde al snel en al springend vierden de spelers van Ajax de eerste prijs van het seizoen. Ten minste, bijna allemaal, want op de achtergrond begonnen Antony en David Neres al sprintend en zwevend aan hun tweede ‘ereronde’. Velde eerstgenoemde Vitesse in september, in de bekerfinale was het de beurt aan de andere Braziliaan. Koud in het veld duwde de ingevallen vleugelspits in blessuretijd de bal langs uitblinker Remko Pasveer, om Ajax aan de 20ste bekerwinst te helpen.