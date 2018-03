Late frommelgoal kost Willem II de zege in Enschede

Willem II, dat ten opzichte van vorige week tegen PSV één wijziging kende met Timon Wellenreuther in plaats van de geblesseerde Mattijs Branderhorst, kreeg al na twee minuten een kans op een doelpunt. Rechtsback Fernando Lewis kon oversteken, waarna Ben Rienstra een schotkans onbenut liet.



Daarna leunden de bezoekers achterover, wachtend op kansen in de omschakeling. Beide ploegen waren daarbij slordig, zonder dat er echt grote kansen werden weggegeven. Een grote kans kreeg Twente wel via Fredrik Jensen, maar zijn schot belandde op de buitenkant van de paal. Een minuut later was het raak aan de andere kant. Rienstra zette tot tweemaal toe sterk door op rechts, gaf voor op Fran Sol, die de bal maar half raakte. Daardoor gaf hij wel een perfecte assist op de meegekomen Konstantinos Tsimikas, die de 0-1 op het scorebord schoot.



De thuisploeg speelde daarna als opgejaagd wild. Slordig, onrustig en weinig kansen creërend. De Tilburgers bleven wachten op mogelijkheden om de score uit te breiden. Dat leek na een klein halfuur te kunnen gebeuren via Rienstra, maar zijn treffer werd afgevlagd wegens buitenspel. Als Willem II daarna in de eindfase iets scherper was geweest, had er een enorme beuk uitgedeeld kunnen worden.



Die beuk kwam er niet, waarna de thuisploeg juist een klap terug kon geven. Uit een vrije trap vanaf links kon Thomas Lam behoorlijk vrijstaand Wellenreuther passeren. Het was een doelpunt uit het niets, waar Willem II met een vervelend gevoel op zal terugkijken. Het kwam in ieder geval met een vertrouwd gevoel uit de kleedkamer. Na een goede steekpass van Elmo Lieftink had Tsimikas dat goede gevoel bijna met een tweede treffer beloond.



Willem II bleef daarna beter dan Twente. Het ontbrak aan goede, grote kansen, maar het spelbeeld was duidelijk in het voordeel van de ploeg van Reinier Robbemond. Dat merkte ook de aanhang van de thuisploeg, dat meer en meer ging morren richting het eigen elftal. Na 68 minuten was er weer eens een kans te noteren voor Twente - via Adam Maher - maar met links verprutste hij de mogelijkheid.



Net als voor rust scoorde Willem II juist na een kans van Twente. Sol kon de bal tamelijk vrij aannemen in vijandelijk strafschopgebied, waarna hij met links Twente-doelman Drommel kon passeren. Het doelpunt was verdiend, maar tot een overwinning kwam het desondanks niet. Een klutssituatie in het strafschopgebied van de Tilburgers leidde tot een schietkans voor de meegekomen verdediger Peet Bijen. Hij trof doel en bracht de aanhang van de thuisploeg in euforie.



Met een gelijkspel is FC Twente uiteindelijk niet tevreden, maar op basis van het spel is klagen met een punt in de tas onterecht. Willem II mag dat wel, want de Tilburgers hadden twee punten meer verdiend. Het verschil met de Tukkers blijft hierdoor acht punten.