Late treffer Van Persie verpest debuut Advocaat in de Kuip

Door Tim Reedijk



Wetende dat PSV, Ajax of beide ploegen vanmiddag punten gaan verspelen, moest Feyenoord in de eerste eredivisiewedstrijd van de dag de punten in de eigen Kuip houden om de aansluiting met de top te behouden. Advocaat op diens beurt moest laten zien dat hij in recordtijd de organisatie had weten terug te brengen bij FC Utrecht.



Maar de wedstrijd was vooral erg tam. Feyenoord creëerde de meeste kansen en had dat vooral te danken aan captain Robin van Persie, die bij praktisch al het gevaar van de Rotterdammers betrokken was. FC Utrecht liet zien er inderdaad organisatorisch veel beter op te staan dan de afgelopen weken, maar ook in het nieuwe 4-3-3-systeem schortte er aanvallend van alles aan. Zo kwam Cyriel Dessers, plots weer basisspeler, nauwelijks in het spel voor.



Logisch ook dat Advocaat niet teveel risico’s nam en vooral vanuit de organisatie wilde voetballen. Immers stond FC Utrecht veertiende, werd er vorige week nog verloren van FC Emmen (1-2) en was dus simpel gezegd elk punt bonus in de Kuip. Dat Feyenoord niet op voorsprong stond bij rust, was moeilijk voor te stellen. De Rotterdammers kwamen echter veel slordiger uit de kleedkamer en FC Utrecht verzuimde zelfs een enkele keer een doelpunt te maken, onder meer uit een aanval waarin Sean Klaiber met vier spelers om zich heen op twee verdedigers van Feyenoord afliep.



Giovanni van Bronckhorst probeerde met een invalbeurt van Nicolai Jørgensen nog wat te forceren, maar op enkele kansjes na liet Feyenoord vooral zien dat het aanvallend vooralsnog niet in de buurt komt van PSV of Ajax. Maar op zulke momenten is er nog altijd de oudste, maar ook nog altijd beste speler van de Rotterdammers: Van Persie. Hij kopte in de 87ste minuut raak uit een voorzet van Jeremiah St. Juste. Zo kunnen de Rotterdammers na een tamme wedstrijd alsnog rustig gaan bekijken op wie van de topploegen ze gaan inlopen.