Laursen bezorgt Jong PSV zege in Helmond

Nog nooit pakte Jong PSV in de afgelopen vier seizoenen een zege op De Braak. Een puntje in het eerste seizoen dat de ploeg betaald voetbal speelde, was tot nu toe de magere oogst voor het vlaggenschip van De Herdgang. Ook in de editie van dit seizoen kon de talentenfabriek uit Eindhoven de bewoners van het Helmondse stadion geruime tijd niet verontrusten, maar trok het tóch een 1-2 zege over de streep. Invaller Nikolai Laursen was met twee goals het goudhaantje voor de Eindhovenaren.



Jong PSV kreeg in de eerste helft weliswaar twee kansen, maar deed weinig met het vele balbezit. Het team van Dennis Haar kwam na een klein uur zelfs op achterstand, nadat Furhgill Zeldenrust Helmond Sport fraai naar 1-0 kopte. Hij troefde de Eindhovense verdedigers af en na een lange periode van balbezit leek Jong PSV een zware pijp te gaan roken bij de buurman.



De voorsprong gaf Helmond Sport, dat in de eerste helft maar een goede mogelijkheid kreeg, vertrouwen en de ploeg van Roy Hendriksen pakte het initiatief over. Jong PSV kwam niettemin op gelijke hoogte, omdat de Deen Nikolai Laursen na een goede loopactie de 1-1 wist binnen te prikken. Hij is sinds kort terug na een zware knieblessure en tekende voor zijn eerste goal sinds hij vorig jaar in september uitviel. Helmond Sport zat niet bij de pakken neer en ging hartstochtelijk op zoek naar de voorsprong. Jong PSV kreeg echter de goede kansen en nadat Marcel Ritzmaier een enorme mogelijkheid had gemist, was het Laursen die fraai voor het slotakkoord zorgde. Hij draaide zichzelf knap vrij en schoot onberispelijk binnen.