Leemans schiet VVV naar derbyzege op Roda JC

VVV-Venlo heeft de zorgen van provinciegenoot Roda JC groter gemaakt. De ploeg van coach Maurice Steijn won het Limburgse onderonsje in Kerkrade met 1-0 en drukte Roda steviger op de laatste plaats. Roda heeft net als Sparta elf punten, maar de Rotterdammers hebben twee wedstrijden minder gespeeld. VVV klimt door de eerste eredivisiezege ooit in Kerkrade naar de elfde plaats.

Roda-coach Robert Molenaar had gekozen voor een systeem met twee spitsen met de Duitser Dani Schahin en de Belg Jorn Vancamp, maar ondanks het meeste balbezit in de beginfase leidde dat nauwelijks tot kansen. VVV werd voor rust wel gevaarlijk met kopballen van Vito van Crooij en Jerold Promes. Roda-doelman Hidde Jurjus redde goed op een vrije trap van Clint Leemans.



Ver in de tweede helft was het wel raak voor Leemans. De middenvelder kreeg de bal buiten het zestienmetergebied en mikte de bal goed geplaatst in de verre rechterhoek. Voor aanvoerder Adil Auassar eindigde de tweede thuiswedstrijd op rij vroegtijdig, nadat hij de doorgebroken Damian van Bruggen onderuit had gehaald.