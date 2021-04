Leeroy Owusu doet waar zijn vader alleen maar van kon dromen: ‘Ik voel me gezegend’

Zijn vader kon en mocht in Ghana zijn voetbaldroom niet najagen, balletjes trappen moest hij noodgedwongen stiekem doen. En dus is het voor Willem II-verdediger Leeroy Owusu (24) extra bijzonder dat hijzelf nu wél profvoetballer is.

Het interview met Leeroy Owusu zit er bijna op, als Willem II-trainer Zeljko Petrovic zich plotseling meldt. Hij banjert de ruimte binnen, hoort dat het gesprek over de prestaties van zijn 24-jarige rechtsback gaat, en steekt (uiteraard met een vette knipoog) van wal. ,,Ja, hallo! Hij heeft tegen tegenstanders gespeeld waar ík het op mijn leeftijd nog wel tegen kan. Komende zaterdag, tegen een topploeg als AZ: dán moet hij het laten zien.”

De lach van zijn trainer maakt overduidelijk dat het om een grap gaat. Maar verwacht van Owusu geen plaagstootje terug, of een gevatte opmerking. ,,Ik ga mijn best doen, trainer”, klinkt het beleefd, met een glimlach.

Bescheiden

Zo’n reactie is typerend voor Owusu, heeft hij vlak daarvoor zelf uitgelegd. Dat heeft met zijn roots te maken. ,,Mijn ouders komen uit Ghana. Zij zijn los van elkaar rond hun twintigste naar Nederland gekomen en hebben elkaar in Amsterdam leren kennen. Ik heb hun normen en waarden meegekregen. Goed luisteren, hard werken en rustig je ding doen: daar komt het op neer. Ghanese mensen zullen nooit voor problemen zorgen. We zijn netjes, beschaafd, passen ons altijd wel aan. Bescheiden, dat is het goede woord.”

Quote Mijn vader zei altijd: “Als je dit écht leuk vindt, haal er dan álles uit.” Dat heb ik onthouden

Leeroy Owusu

Owusu groeide op in Purmerend. Hij woont nu in een appartement in Tilburg, uiteraard. ,,Maar als het even kan, dan rij ik terug die kant op.” Terug naar vader Albert, moeder Dorothy, halfbroer Richie, broers Ralph en Irving en zijn jongere broertje Jeffrey. ,,Inderdaad, een echt mannenhuis. Niet altijd even leuk voor mijn moeder”, knipoogt Owusu. ,,Het mooie was: op straat had je altijd een vriendje bij je.” Het (letterlijke) middelpunt van Owusu’s jeugd was basisschool De Vlieger. ,,Het schoolplein was echt het verzamelpunt voor de jeugd. Er werd ook wel eens kattenkwaad uitgehaald, ja. Dan klommen we op het dak van de school, of werd er gevochten. Gewoon, ongein.”

Magisch moment

Volledig scherm Leeroy Owusu op de schoot van zijn vader Albert. © Privé-collectie. Het was allemaal bijzaak voor Owusu, die maar één droom had: profvoetballer worden. ,,Ik was als klein kind al verliefd op het spelletje, en op mijn zevende - ik kon bij wijze van spraken net lopen - werd ik gescout voor Ajax. Dat was echt magisch.”

Vanaf dat moment steunt het thuisfront zijn voetbaldroom volledig. ,,Mijn ouders zeiden altijd: Go for it. Mijn moeder zorgde dat thuis op rolletjes liep, mijn vader bracht me elke dag naar de training en reisde me achterna als we toernooitjes in het buitenland hadden. We gingen samen ook altijd voetballen in het park, dan gaf hij me training. Hij zei altijd: “Als je dit écht leuk vindt, haal er dan álles uit.” Dat heb ik onthouden.”

Stiekem voetballen

Die betrokkenheid komt zeker ook voort uit de jeugd van Owusu senior, weet junior. ,,Toen hij als kind nog in Ghana woonde, was het ook zíjn droom om voetballer te worden. Maar hij mocht niet voetballen van zijn vader, mijn opa. Die vond dat zonde van de tijd. En dus voetbalde mijn pa stiekem, zonder dat opa het wist. Best zielig voor mijn vader, eigenlijk.”

Owusu maakt momenteel zijn eigen droom waar, maar realiseert zich terdege dat het ook de droom van zijn vader was. Dat maakt nederig. ,,De kansen die ik nu krijg, heeft hij nooit gehad. Zonde, want hij kon wel wat. Ik heb hem later nog weleens zien voetballen, bij de veteranen van VPV Purmersteijn”, lacht Owusu. ,,Sterker nog: ik was erbij toen hij ooit een geweldige omhaal maakte. Mooi om je pa zo te zien. Hij hoopt dat ik alles uit mijn carrière haal, en dat probeer ik ook te doen. Voor mezelf, maar ook voor hem. Ik mag doen waar hij alleen van kon dromen, dus ik voel me gezegend.”