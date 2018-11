‘Leeuwinnen alleen wereldkampioen als álles meezit’

Door Tim Reedijk



In de algehele euforie na het winnen van het Europees Kampioenschap was de tweede plek in de WK-kwalificatie van de Oranje Leeuwinnen best een domper. Dit Oranje, play-offs? Met slechts één nederlaag was die kwalificatie helemaal zo slecht nog niet, maar die ene verliespartij tegen Noorwegen (2-1) zorgde er toch voor dat de kersverse kampioenen nog twee tegenstanders over twee wedstrijden moesten verslaan om het mondiale eindtoernooi te behalen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman deed dat knap door twee keer te winnen van Denemarken en vrijdag in Galgenwaard de Zwitserse vrouwen eenvoudig te kloppen (3-0). Het WK-ticket werd gisteren zelfs met tien vrouwen eenvoudig opgehaald in Schaffhausen (1-1).



En dus is het sentiment weer gekeerd rondom de Leeuwinnen. Op naar de wereldtitel? ,,Dan moet álles meezitten en heb je ook een beetje geluk nodig”, oordeelt Foppe de Haan, voormalig assistent van de Leeuwinnen en van Wiegman tijdens het gewonnen EK. ,,Maar er zijn nogal wat kapers op de kust. Amerika, Japan, Duitsland, Engeland. Ik ben een keer mee geweest naar de Algarve Cup en Japan en Australië, poeh, die kunnen ook aardig ballen. Daar zullen de Leeuwinnen hun handen vol aan hebben. Je hebt een beetje geluk nodig met de loting, maar we horen wel bij de kanshebbers.”