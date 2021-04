Leeuwinnen bij Spelen tegen Zambia, Brazilië en China

Waarom Ajax - Vitesse de ideale bekerfina­le is

18 april Als Ajax het met één eredivisieclub moeilijk had dit seizoen, was het wel Vitesse. Liefst 24 doelpogingen deden de Arnhemmers in het eerste onderlinge competitieduel. Hoe pakt het vandaag uit bij de bekerfinale, vooral ook na de kater van Ajax in Rome?