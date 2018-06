Leeuwinnen: eerst vakantie dan kraker tegen Noorwegen

Daarom vierde bondscoach Sarina Wiegman de late treffer uitbundig. ,,Daar hoef ik geen beelden van terug te zien hoor’’, zegt de bondscoach bij wie de opluchting merkbaar is. ,,Het is de tweede keer deze reeks dat we in blessuretijd de winnende maken. Dat zegt veel over het karakter dat in deze ploeg zit. Er was genoeg aan te merken op deze wedstrijd. Dat ga ik ook niet uit de weg, maar het goede gevoel over het resultaat overheerst nu. Iedereen kan nu even heerlijk op vakantie.’’



Nou, niet iedereen. Alleen Sherida Spitse heeft geen vrij. Zij speelt bij Valerenga in Noorwegen waar de competitie in de zomer doorloopt. De anderen gaan op vakantie en sluiten een enerverend seizoen af. Als Europees kampioen. ,,Na zo’n geweldig EK stel je als coach ook de vraag: hoe gaat dat succes uitwerken op de ploeg’’, zegt Wiegman. ,,Ik merk totaal geen verzadiging, eerder meer ambitie. Neem Martens, haar leven is compleet veranderd. Maar het draait bij haar nog allemaal om voetbal. Zij blijft beslissend, dat is erg knap.’’