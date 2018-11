Leeuwinnen gewaarschuwd voor ‘Zwitserse Messi’

Zwitserland kan in de return namelijk weer beschikken over aanvalster Ramona Bachmann, die vrijdag in Utrecht (3-0) ontbrak vanwege een schorsing. ,,We moeten zorgen dat zij niet lekker in de wedstrijd komt'', zegt Dominique Bloodworth, voor haar huwelijk bekend als Dominique Janssen. ,,Want als Bachmann gaat dribbelen, is ze bijna niet af te stoppen.‘’



Bloodworth kan het weten. De 23-jarige Limburgse kwam de Zwitserse ster dit seizoen al tegen in de Engelse competitie. Zelf staat ze centraal achterin bij Arsenal, Bachmann speelt bij Chelsea. ,,Bachmann is heel beweeglijk. Ze duikt ook op aan de zijkanten of achter de spits. Ze is heel gretig, snel en technisch sterk. Voor ons was het een meevaller dat ze tijdens de eerste wedstrijd niet kon meedoen.”

Volledig scherm Teamfoto van het Nederlands vrouwenelftal voor het duel met Zwitserland. © ANP



De 27-jarige Bachmann tekende in 95 interlands voor 45 doelpunten. In de Zweedse competitie scoorde de Zwitserse tussen 2012 en 2015 zo makkelijk voor FC Rosengard, dat ze daar de vrouwelijke Messi werd genoemd. Bachmann draagt in de nationale ploeg het rugnummer 10 waarmee haar mannelijke idool al honderden doelpunten maakte voor FC Barcelona en Argentinië. ,,Messi is mijn grote voorbeeld'', zei Bachmann enkele jaren terug. ,,Ik kijk naar al zijn wedstrijden. Hij is exceptioneel goed, het lijkt wel of hij van een andere planeet komt. Messi is de beste voetballer ooit.''

Wie op YouTube beelden bekijkt van Bachmann, begrijpt de vergelijking met Messi. Een eindeloze reeks dribbels en flitsende acties komt voorbij. ,,We moeten er kort op zitten bij haar'', weet Bloodworth. ,,Ze mag geen tijd en ruimte krijgen, anders is ze weg. Het WK is heel dichtbij, maar ik wil daar nog niet over praten tot we dat ticket op zak hebben.''