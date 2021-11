Leeuwinnen in evenwicht met Japan: doorselecteren moet, maar met wie?

Door Tim Reedijk



Pak de speelsters die in de gewonnen EK-finale van 2017 tegen Denemarken (4-2) er eens bij en je kunt eenvoudig constateren dat de meeste Oranjevrouwen een alleraardigste houdbaarheidsdatum hebben. Liefst zeven speelsters kwamen die bewuste dag in 2017 in actie én afgelopen zaterdag in het teleurstellende WK-kwalificatieduel met Tsjechië (2-2). En dan waren afgelopen weekend Lieke Martens en Jackie Groenen nog afwezig met blessures, ook al sterren in 2017.



Speelsters komen en gaan, maar de Leeuwinnen beschikken over een stevige harde kern. Alleen moet je er óók voor waken dat je verzuimt door te selecteren. Dat weet ook Mark Parsons, die daar heel bewust mee bezig is. Vanavond tegen Japan (0-0) was voor hem noodgedwongen een moment om jong talent de kans te geven. Parsons vond de wedstrijd te dicht op het door sneeuwval verplaatste duel met Tsjechië (van vrijdag naar zaterdag) zitten en besloot dat Janssen, Miedema en Jill Roord terug naar hun clubs mochten.