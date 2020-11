Leeuwinnen kunnen in Breda revanche nemen op VS na verloren WK-finale

Het is de eerste keer dat de teams tegen elkaar spelen na de finale van het WK 2019 in Lyon, waarin Team USA met 2-0 te sterk waren. De aftrap in Breda is om 18.35 uur. De Amerikaanse voetbalvrouwen staan eerste op de FIFA-ranking en zijn het meest succesvolle team in de historie van het vrouwenvoetbal. Zij waren bij alle edities van het WK aanwezig en pakten elke keer een medaille: vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. De Oranje Leeuwinnen, momenteel vierde op de FIFA-ranglijst, zijn sinds de verloren WK-finale met negen gewonnen interlands en drie gelijke spelen al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen.

,,Nu de EK-kwalificatie binnen is, kan onze focus volledig op de Olympische Spelen van volgend jaar”, zegt bondscoach Sarina Wiegman. ,,We kunnen ons met zo’n toptegenstander geen betere start van die voorbereiding wensen; het is echt een meetmoment om te kijken waar we staan. Natuurlijk is het ook nog eens extra speciaal omdat het de herhaling is van de WK-finale van vorig jaar.”