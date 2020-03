Leeuwinnen niet langs Brazilië in eerste interland van 2020

Terug naar Valenciennes

Dat er niets op spel stond, viel af te lezen aan het spel. Desalniettemin was Oranje de betere ploeg. Zowel in de eerste als in de tweede helft waren de Leeuwinnen het dichtst bij een doelpunt. Voor de rust was het Jackie Groenen die een goede kans miste, na de rust was de grootste mogelijkheid voor Shanice van der Sanden. Zij kon alleen op de Braziliaanse goalie af maar faalde in het één-tegen-één-duel.