Leeuwinnen verslaan Denemarken in eerste wedstrijd play-offs

Door Nik Kok Soms was er in Breda even zo’n fraaie flits die doet denken aan de legendarische vrouwenvoetbalzomer van 2017 toen het team Europees kampioen werd in eigen land. Bij de eerste goal van Lineth Beerensteyn bijvoorbeeld. Een goal uit het boekje zoals we dat zo vaak op het EK zagen. Een voorzet van rechts van Van de Sanden en de spits die dan de bal afmaakt. Met het hoofd dit keer. Het gaf Nederland de vurig gewenste kickstart die de nodige spanning weg moest drijven. Het stadion blijft ook ruim een jaar na het EK nog opveren bij acties van Lieke Martens, Oranje’s wereldster op links. Ook al ontbeert bij haar momenteel de grote vorm waarmee ze Oranje vorig jaar de titel bracht. Toeschouwers hebben er geen boodschap aan, er is altijd de verwachting dat er iets moois gaat gebeuren als Martens aan de bal komt. Tegelijkertijd loopt de tegenstander een paar meter angstig achteruit, ook al is het nog lang niet zeker wat voor een voortzetting er zal komen. Op rechts kiest juist Van de Sanden haar momenten. Haar machtige sprints zijn minder talrijk maar nog steeds effectief.

Maar evenzo vaak zijn de aanvallen van de Nederlandse vrouwen ook stroperig. Het team van bondscoach Sarina Wiegman is zoekende na het EK, nog steeds. Met vorm en verwachtingen. De Europees kampioen moet erbij zijn op het WK straks, dat snappen ze zelf ook. Maar ondertussen lijkt het deelnemersveld in de sport sterker te worden. En de opponenten kennen ze inmiddels, de wapens van de Europees kampioen. Tijdens de kwalificatiereeks die tot de play-offwedstrijd leidde, kwamen twee overwinningen van Nederland pas beslist in de laatste minuut. Het duel dat er toe deed, tegen Noorwegen, ging in september verloren waardoor Nederland nu is veroordeeld tot de play-offs. Het maakte de speelsters die zoveel succes meemaakten de laatste tijd onzeker. In de dagen voor de wedstrijd was de spanning voelbaar. Doelpuntenmaker Shanice van de Sanden werd emotioneel na haar kopdoelpunt, omdat haar oma afgelopen week overleed. In alles leek de overwinning van Oranje op een bevrijding na een moeilijke tijd. Ze kunnen het nog, uitblinken voor eigen publiek.

Blessures

Sowieso zagen we een ander Nederlands team want goalgetter Vivianne Miedema ontbrak in de basiself. Vanwege een lichte kuitblessure. In de tweede helft viel ze nog wel in. Op doel stond deze keer de vorig jaar nog gestopte Loes Geurts die meer dan honderd interlands speelde. Ook eerste keeper Sari van Veenendaal is licht geblesseerd. Geurts redding in de eerste helft was belangrijk op een Deense inzet.



Door Miedema’s vervanger Beerensteyn is het spel van Oranje anders. Ze is sneller dan Miedema. En meer gedrongen. Ze loopt op elke bal. Maar ze is minder een pure afmaker. Normaliter start ze op de bank bij haar club Bayern München, de club waar Miedema vorig jaar nog vertrok als vedette.



Het hernieuwde elan van Oranje was genoeg om Denemarken in Breda te verslaan met hoopgevende cijfers die perspectief bieden, maar is het straks ook genoeg voor de kwalificatie voor het WK? Een definitieve knock-out bleef gisteren nog uit. In de slotfase schoot Miedema, alleen voor de keeper op de lat. Bovendien is de weg nog lang, met louter lastige tegenstanders op de weg. Is Denemarken straks verslagen dan wacht nog België of Zwitserland. Die landen speelden 2-2 bij het eerste duel in België.