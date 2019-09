Leeuwinnen winnen weer, perfecte start EK-kwalificatie

Daniël Dwarswaard



En zo is een avondje Leeuwinnen weer precies zoals een avondje Leeuwinnen de afgelopen jaren op Nederlandse bodem is. Natuurlijk in een vrijwel uitverkocht stadion, zoals dat sinds het gewonnen EK van 2017 de normaalste zaak van de wereld is. Het is de eerste keer dat de beste voetbalsters van het land zich weer laten zien voor het grote publiek na het succesvolle WK in Frankrijk. De laatste keer was alweer drie maanden geleden toen Oranje in Eindhoven de ‘uitzwaaiwedstrijd’ voor het WK won van Australië.

Komen al die mensen voor niets? Nee, alleen het tweede Nederlandse doelpunt is het bezoekje al waard. Een schitterende ingeving van Daniëlle van de Donk. Met haar linker in één keer uit de lucht, soepeltjes in de hoek geplaatst. Met gevoel voor tijd en ruimte op aangeven van Sherida Spitse.

Zonder Miedema en Martens

Zonder de geblesseerde Vivianne Miedema (63 goals in Oranje) en Lieke Martens (44 doelpunten) mist bondscoach Sarina Wiegman tegen Turkije de twee aanvallers die de afgelopen jaren met afstand het meeste scoorden voor Oranje. Martens is nog altijd herstellende van de teenblessure die zo werd uitvergroot tijdens het afgelopen WK.

Miedema is wel in Heerenveen aanwezig, maar kan slechts toekijken omdat ze last van haar hamstrings heeft. Ze staat voor de aftrap nog wel even in de schijnwerpers als ze wordt gehuldigd als topscorer aller tijden van Oranje. Het record dat ze tijdens het WK van Manon Melis overnam. Het is Melis die Miedema een aandenken schenkt. Een afbeelding van de koprol die ze maakte na haar historische goal tegen Kameroen op het WK. Een koprol ja, precies zoals ze met haar broertje en maatje Lars had afgesproken. Lars Miedema, 19 jaar, tekende recent overigens zijn eerste profcontract bij FC Den Bosch.

Worden de twee gemist? Aanvankelijk toch wel. Nederland is zoals verwacht de baas tegen Turkije. Die ploeg is wat sterker dan het zwakke Estland waar de Leeuwinnen vorige week nog 7-0 van wonnen. Zo simpeltjes gaat het tegen Turkije niet. In de eerste helft maakt er Oranje er één: Stefanie van der Gragt hoeft niet eens te springen om uit een corner binnen te koppen. Na rust is het ook weer snel door dat schone doelpunt van Van de Donk. Daarna maakt Spitse vlak voor tijd uit een strafschop de 3-0. Het zorgt voor de perfecte start van Nederland tijdens de kwalificatiereeks. Tien goals voor, nul tegen. Precies zoals de vice-wereldkampioen aan de stand verplicht is.

Volledig scherm Danielle van de Donk is het middelpunt van belangstelling na de 2-0. © BSR Agency

Volledig scherm Sari van Veenendaal had weinig te doen. © BSR Agency

Volledig scherm Van de Donk net voor de 2-0. © BSR Agency