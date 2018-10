'Leeuwinnen zijn te lang blijven hangen in euforie'

Door Nik Kok



Ze is van het opschrijven, zegt ze zelf. Dus toen de Leeuwinnen in september van Noorwegen verloren, de bijna zekere kwalificatie voor het WK plots in rook zagen opgaan en ze daarna van Oslo terug reisde naar haar huis in Lyon, pakte ze haar telefoon erbij. Dat is haar trouwste bondgenoot in moeilijke tijden. Dat stamt al van jaren geleden, toen ze afviel voor Oranje en aan de toenmalige bondscoach vroeg wat ze kon verbeteren om weer voor de selectie in aanmerking te komen.



Tegenwoordig evalueert ze zichzelf steevast. ,,Op de vlucht naar Lyon deed ik mijn muziek op en noteerde ik. Mentale dingetjes. Of tactische. Alles wat in me opkomt. Ik ben iemand die graag in de spiegel kijkt. Laat ik eerst maar bij mezelf beginnen, denk ik altijd. In de groep doe ik mijn mond open, zeker. Maar in moeilijke tijden moet ik dat méér doen, weet ik van mezelf. Juist dan ben ik stiller.” Ze zegt dan ook vaak: ,,Ik ben niet perfect. Ik mag dan misschien vaak in de media verschijnen, maar we zijn allemaal gelijk.”