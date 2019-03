Lege Kuip bij afscheid Van Persie en Van Bronckhorst?

Door Mikos Gouka



Hardop spreken ze het niet uit. Dat zou niet slim zijn. Je kunt de tuchtcommissie van de KNVB maar op een idee brengen. Maar nu de aanklager van de KNVB al een tijdje bezig is met zijn onderzoek naar de gebeurtenissen bij de start van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (0-3), houden de beleids­bepalers in de Kuip hun hart vast.



Welke straf ploft er eerdaags op de deurmat wegens het afsteken van vuurwerk? Voor de duidelijkheid alles nog even op een rijtje. Volgende week speelt Feyenoord in de Kuip tegen Heerenveen en de tuchtcommissie heeft bepaald dat vak S, waar het meest fanatieke deel van de aanhang is gehuisvest, helemaal leeg moet blijven. Bovendien moest er 15.000 euro worden overgemaakt naar Zeist. Dit omdat de aanhang van de Rotterdammers vuurwerk afstak in december tijdens de wedstrijd tegen PSV (2-1).