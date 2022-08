‘Leicester wijst megabod Chelsea op Fofana af’, Mertens en Lassina Traoré hard op weg naar Turkije

Oranje Leeuwinnen zakken op de wereldrang­lijst na mislukt EK

De Nederlandse voetbalsters zijn na hun uitschakeling in de kwartfinale van het EK gezakt naar de zesde plek op de wereldranglijst van de FIFA. Bondscoach Sarina Wiegman is met Engeland vier plekken gestegen en staat nu vierde na de winst van het EK in eigen land vorige week. De Verenigde Staten blijven de lijst aanvoeren.

5 augustus