Letsch: ‘Overtuigd dat Vitesse doorgaat naar knock-outfase Conference League’

Na de 3-1 zege op NS Mura staat Vitesse in de wachtstand in de Conference League. De Arnhemse club wacht met spanning op uitsluitsel van de UEFA. Coach Thomas Letsch is positief: ,,Ik ga ervan uit dat we in februari nog in het toernooi zitten.”

Vitesse is afhankelijk van het verdict van de Europese voetbalbond. Het orgaan moet beslissen of Tottenham Hotspur de wedstrijd tegen Stade Rennais nog gaat spelen. Letsch waarschuwt voor competitievervalsing. ,,Bij Spurs weten ze nu exact wat te doen. Ze moeten winnen. Eén goal is genoeg.”

Op verhalen dat Tottenham een voorkeursbehandeling van de UEFA krijgt, gaat Letsch niet in. ,,Dat is voor mijn geen thema. De club heeft een statement afgegeven. Daar houd ik het bij.”

De UEFA-reglementen schrijven voor dat de groepswedstrijden in de Conference League voor 31 december zijn afgewerkt. Voor Spurs ligt daar een immens probleem, vanwege het kerstprogramma in Engeland. De speelkalender zit tjokvol.

,,Ik kan me voorstellen dat Spurs helemaal niet tegen Rennes gaat voetballen. Maar dat is allemaal aan de UEFA. Wij kunnen alleen maar afwachten. De komende dagen verwachten we duidelijkheid.”

Europese campagne

Letsch kijkt terug op een succesvolle Europese campagne van Vitesse. ,,Normaal heb je na zo’n laatste groepswedstrijd de ontlading. Met een feest, of juist niet. Dit is vreemd. We weten niet waaraan we toe zijn. We hebben in een zware groep met Spurs, Mura en Rennes wel tien punten gehaald. Dat is super. We hebben verdiend verder te komen. Maar wellicht wordt nu alles achter de groene tafel beslist. Dat is jammer.”

Vitesse heeft tegen Mura uiteindelijk verzuimd een hoge uitslag neer te zetten. ,,Natuurlijk waren er kansen op meer”, beseft Letsch. ,,Maar zes keer scoren in een wedstrijd is geen vanzelfsprekendheid. De tweede helft was minder. De structuur viel weg. We maakten een fout en incasseerden de 3-1. Maar we moeten positief zijn. We hebben gewonnen. Daar draaide in eerste instantie alles om. Nu wachten we af.”

