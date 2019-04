Leuk die play-offs, maar vaak volgt toch degradatie

Van Bronck­horst: Belangrijk voor de club dat Europees voetbal zeker is

7:41 Trainer Giovanni van Bronckhorst neemt volgende maand met een derde plaats afscheid bij Feyenoord. ,,We zijn heel tevreden met het feit dat we Europees voetbal hebben behaald", zei hij na de eenvoudige 0-4 zege op NAC Breda bij FOX Sports. ,,Het gevoel overheerst wel dat we langer mee hadden moeten doen met Ajax en PSV, alleen dat mocht niet zo zijn. Uiteindelijk is het wel belangrijk voor de club dat we volgend seizoen weer Europees voetbal spelen.”