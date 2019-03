Lex Immers tekent voor drie jaar bij en sluit loopbaan af bij ADO

Voor Lex Immers was het zijn ideaalplaatje om als profvoetballer af te kunnen sluiten bij ADO Den Haag, de club waar hij al sinds zijn negende komt. ,,De keuze om terug te keren in de zomer van 2017 heb ik op gevoel gemaakt en dat is een uitstekend gevoel gebleken”, aldus Immers, die daarvoor ook voor Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge uitkwam.



Toen het seizoen nog maar net begonnen was, ging manager voetbalzaken Jeffrey van As al in gesprek met Immers en zijn zaakwaarnemer over een nieuwe verbintenis. De ‘td’ ziet in de middenvelder een voorbeeld. ,,Lex is voor ons een zeer belangrijke speler, zowel op het veld als in de kleedkamer. Hij pakt zijn verantwoordelijkheden en staat altijd klaar om zijn collega’s te helpen. Niet voor niets willen wij Lex ook na zijn actieve loopbaan graag behouden, als jeugdtrainer.”