Licentiecommissie laat ADO Den Haag en Roda JC wachten

De licentiecommissie van de KNVB heeft ADO Den Haag en Roda JC vooralsnog niet ingedeeld in een categorie. De voetbalbond maakte dinsdag de categorie-indeling bekend van de clubs in het betaald voetbal op basis van hun financiële huishouding.

VVV-Venlo stijgt van categorie 2 (voldoende) naar categorie 3 (goed). ADO zat bij het vorige meetmoment in februari in categorie 2, Roda in 1 (onvoldoende). De Limburgers staan sindsdien onder curatele bij de bond en moeten bijna al hun uitgaven verantwoorden.

ADO Den Haag zit nu in de wachtkamer, nadat eerder al bekend was geworden dat de licentiecommissie het oordeel over de ingediende begroting van ADO over de seizoenstart heen zou heen tillen. De commissie moet beoordelen of ADO met de ingediende begroting, die door de club keer op keer werd herzien, het seizoen kan afmaken.

De gemeente Den Haag besloot in juni haar handen van de club af te trekken en haar zogeheten prioriteitsaandeel terug te geven. Volgens het Haagse college is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en kan het de rol als toezichthouder niet naar behoren uitvoeren. De Chinese eigenaar Wang Hui verzekerde de fans dat ADO in veilige handen is. De club maakt zich geen zorgen, omdat het inmiddels weer geld heeft gekregen uit China via grootaandeelhouder UVS, het bedrijf van Wang Hui.

Volgens de clubleiding van Roda JC voldoet de club aan alle eisen om 'promotie' te maken naar categorie 2. De KNVB wil de ingediende begroting van de Limburgse eredivisieclub (11 miljoen euro) echter vooralsnog niet in behandeling nemen. Er ontbreekt namelijk een vereist onderzoeksrapport van een accountant.

