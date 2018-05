Lieke lacht het laatst: 'Ze zeiden dat alleen jongens kunnen voetballen'

Sinds een jaartje zweeft Martens nog altijd op een roze wolk over de grasvelden. Ze werd Europees kampioen met de Oranje Leeuwinnen, straalde naast Cristiano Ronaldo op UEFA- en FIFA-gala's en werd het vrouwelijke uithangbord van Nike.



,,Als meisje had ik een droom die niet bestond'', zegt de 25-jarige Martens over haar leven als meisje. ,,Eerst was ik het vervelende zusje dat per se met haar oudere broers moest spelen. Het was een tijd dat ik werd uitgelachen toen ik zei dat ik later profvoetballer wilde worden. Iedereen zei: dat kunnen alleen jongens. Maar meisjesvoetbal was niet te stoppen. Toen ik een uitnodiging kreeg voor Oranje Onder 15 wist ik: dit is mijn droom. Dit wil ik. De mensen die me toen uitlachten, lach ik nu uit.''