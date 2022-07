Lieke Martens bekritiseert speelschema’s na zware blessure Putellas: ‘Je gaat maar door en door’

Meteen toen ze het nieuws over Putellas las, stuurde Lieke Martens haar een berichtje. ,,Het is super erg. Ik heb vijf jaar met haar samengespeeld. Ze is een heel goede speelster, belangrijk voor het nationale team én voor het vrouwenvoetbal”, zei Martens vanmiddag op de eerste openbare training van de Oranjevrouwen, op een veld onder de rook van Manchester.

De 29-jarige Martens oogt getergd, als ze naar Gouden Bal-winnares Putellas wordt gevraagd. Want helemaal verbaasd dat een speelster van FC Barcelona tegen een zware blessure aanloopt, lijkt ze ook niet te zijn. ,,Ik denk dat het wel iets zegt over de intensiteit van het seizoen. Dat wordt soms een beetje onderschat. We hebben een heel zwaar seizoen achter de rug.

,,Je moet het in de winterstop met vijf dagen vrij doen en in de zomer met twee weken voordat het nieuwe seizoen voor de deur staat. Je bent één dag per week vrij, als je geluk hebt. We reizen veel, spelen twee wedstrijden per week, trainen elke dag. Je gaat maar door en door en moet altijd presteren. Er moet soms wat meer rust ingebouwd worden. Dat heeft het lichaam ook nodig. Als je ziet hoeveel blessures wij afgelopen seizoen bij Barcelona hebben gehad... Op een gegeven moment zegt het lichaam een keer stop. En dat is heel erg zuur en heel, heel erg voor Alexia.”

Quote Ik wil altijd doorgaan, maar soms kan je lichaam het gewoon niet meer Lieke Martens

Martens zelf kampte afgelopen seizoen ook met blessures. Ondanks dat ze zo’n drie maanden absent was, groeide ze toch uit tot de na Putellas meest productieve speelster van FC Barcelona. De Limburgse geeft aan dat ook zij vaker tegen kwetsuren is aangelopen die veroorzaakt zijn door te veel fysieke belasting. ,,Ik wil altijd doorgaan, maar soms kan je lichaam het gewoon niet. Dat geef ik dan wel eerlijk aan bij de medische staf. Die moet speelsters ook soms remmen en aangeven dat het genoeg is.”

Martens is zelf op dit moment topfit. ,,Ik voel me goed, maar het wordt gewoon een zwaar toernooi. Je speelt in korte tijd veel wedstrijden. We gaan zien hoe onze lichamen ermee gaan dealen. Ik heb er zin in, voel me goed en ik wil zaterdag knallen tegen Zweden.”

‘Pluspunt dat Parijs op rij-afstand is’ Na vijf jaar FC Barcelona koos Lieke Martens deze zomer voor een nieuw avontuur, bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht, wel nog altijd kleiner dan Olympique Lyonnais, legde Martens tot 2025 vast. ,,Ik ben er heel erg blij mee”, reageerde Martens vanmiddag. ,,Ik had ervoor kunnen kiezen om bij Barcelona te blijven, maar ik denk dat Paris Saint-Germain ook een top-5-club in Europa is, een club ook die ernaar snakt om grote prijzen te winnen. Ik heb er veel zin in, krijg goede speelsters om me heen en het is een pluspunt dat Parijs op rij-afstand van Nederland is.”