Lieke Martens bij laatste drie voor titel Europees voetbalster van het jaar

Video Feyenoord neemt goede vorm mee naar competitie en wint ruim bij Willem II

16 augustus Feyenoord heeft de goede vorm van de afgelopen weken meegenomen naar de start van de competitie. De Rotterdammers spaarden het zwakke Willem II nog met een 0-4 overwinning in Tilburg. Feyenoord kan met vertrouwen naar de wedstrijd tegen IF Elfsborg van komende donderdag in de Kuip.