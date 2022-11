Lieke Martens is terug, nu nog haar topvorm bij de Oranje Leeuwinnen

Lieke Martens (29) speelde gisteren in de oefenwedstrijd tegen Denemarken (2-0) haar eerste 45 minuten in Oranje sinds het teleurstellende EK en onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker. Opvallend was haar wedstrijd niet, maar haar begin bij Paris Saint-Germain biedt perspectief voor een belangrijkere rol bij de Oranjevrouwen dan ze de laatste tijd had.