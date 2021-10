Lijst Van Gaal met potentiële internationals telt nog veertig man

,,We hadden zelfs drie lijsten, met gezamenlijk honderd spelers. Daar hebben we twee lijsten van gemaakt om het eenvoudiger te maken. Nu hebben we er veertig over”, zei de bondscoach, die dit weekeinde Arnaut Danjuma Groeneveld aan zijn selectie toevoegde als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Cody Gakpo.

,,Wij hadden natuurlijk Danjuma al in de gaten voordat hij naar Villarreal ging. Hij stond ook bij ons op de lijst van honderd schaduwspelers. Het probleem is echter dat ze allemaal linkerspits willen spelen en geen rechterspits. Juist dit soort creatieve spelers kunnen een muur zoals tegen Gibraltar breken. Daarom heb ik hem opgeroepen”, legde Van Gaal uit. De aanvaller maakt dit seizoen tot dusverre veel indruk in Spanje, maar behoorde niet tot de selectie voor de interlands van deze week. Nieuweling Noa Lang kreeg de voorkeur.

,,De groep kan hem nu weer zien en ik kan hem ook zien. Ik heb hem nog nooit gesproken. Het is voor mij een nieuwe speler. Het is goed om spelers te kunnen horen, zien en voelen. Dat geldt ook voor Mark Flekken en Noa Lang die ik erbij heb gehaald en eventuele andere spelers die we in de toekomst op gaan roepen.”