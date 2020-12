Linssen en Feyenoord nu al mismatch? ‘Ik had me er ook meer van voorgesteld’

Door Mikos Gouka



Ondanks de ongeslagen reeks van Feyenoord, lijkt Vitesse zondag toch echt de favoriet bij de kraker tussen de nummers 3 en 4 in de eredivisie. Een door blessureleed geteisterde topclub tegen de ambitieuze subtopper onder Duits bewind.



Vitesse behoort tot de categorie clubs waar Feyenoord lange tijd de beste spelers weg probeerde te hengelen in de hoop ze in de Kuip te zien schitteren. Dat lukte eind jaren 90 soms nog, met spelers als Patrick Paauwe (Fortuna), Paul Bosvelt (FC Twente) en Bert Konterman (Willem II), maar veel vaker bleek die stap van de subtop naar een topclub toch echt te groot. Sam Larsson en Jeremiah St. Juste waren bij Heerenveen grote jongens, maar bepalend in Rotterdam werden ze nimmer. Marko Vejinovic was dé vormgever van Vitesse, in de Kuip ging hij al snel kopje onder. Sofyan Amrabat was een aanstormend talent bij FC Utrecht, in Rotterdam veroverde hij nooit een basisplaats.