Linssen heeft kaartje voor Kees Jansma: ‘Hoorde hem zeggen dat ik een speler was voor de subtop’

Door Mikos Gouka De linkerspits van Feyenoord voelt dat hij bij zijn nieuwe club meer dan ooit onder een vergrootglas ligt. ,,Ik hoorde Kees Jansma zeggen dat ik een speler was voor de subtop’’, zegt Linssen. ,,Ik ben van plan hem een kaartje te sturen als ik er in ben geslaagd om te slagen bij Feyenoord. Met welke tekst? Blijf jij maar weg bij de televisie, jij hebt er weinig verstand van, haha.’’

De transfervrij van Vitesse overgekomen aanvaller draaide een goede voorbereiding, maar na de eerste wedstrijd tegen PEC Zwolle zei trainer Dick Advocaat dat hij nog meer verwacht van onder meer zijn buitenspeler. ,,Ik leg de lat zelf ook hoog. Bij Feyenoord moet je altijd winnen. Ik wil hier belangrijk worden. Ik merkte wel dat het maanden geleden was dat ik een echte wedstrijd had gespeeld", zegt Linssen.



,,Bij die situatie van die strafschop zat het tegen. Ik werd net op het moment dat ik wilde schieten aangetikt. Ik herken die momenten, want ik doe het zelf ook weleens. Zo’n klein tikje dat je niet kan schieten. Het ziet er heel onbeholpen uit. Ik was ervan overtuigd dat ik een strafschop zou krijgen, zeker met de VAR achter de hand. Maar ik kreeg hem niet. Maar goed, de eerste wedstrijd is gewonnen. Nu FC Twente thuis zondag.’’