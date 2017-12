Linssen schiet Vitesse in extremis naast Willem II

Door Lex Lammers



Die 2-2 kon de onvrede in GelreDome bij de laatste thuiswedstrijd van 2017 nauwelijks wegnemen. Vitesse besloot het kalenderjaar in GelreDome krakend en piepend én begeleid door fluitconcerten. Opnieuw overheerste de zuurgraad in een thuisduel.



Trainer Henk Fraser zette voor het duel met Willem II Thulani Serero buiten de basis. Daarnaast dirigeerde de coach Fankaty Dabo naar de bank. Julian Lelieveld begon zodoende rechts achterin, terwijl Thomas Bruns zijn rentree maakte op het middenveld.



Rienstra

Bruns stond voor het duel op scherp, maar juist de Tukker liep al snel tegen een gele kaart aan. Voor hem kon zo een streep door het duel van aanstaande zaterdag met FC Twente. Daarbij werden de Arnhemmers na 13 minuten al op achterstand gezet door Ogbeche. De spits schoot binnen, nadat Lassana Faye en Navarone Foor op de linkerflank niets ondernamen tegen Fernando Lewis: 0-1.



Vitesse was niet van slag door de treffer en kwam snel terug tot 1-1. Tim Matavz draaide na 23 minuten goed weg en had een nog betere afronding in huis. De spits schoot de bal hard in het kruis.



Vitesse zette daarna ook aan en kwam tot reeks doelpogingen, maar nog voor het uur stond Willem II gewoon op voorsprong. Ben Rienstra klopte in de counter op snelheid Bruns en tikte daarna de bal voorbij de weifelende doelman Remko Pasveer: 1-2.



Slotoffensief

Willem II leek daarmee op weg naar een uitzege, maar het slotoffensief betaalde zich toch nog uit voor Vitesse. Linssen, verder onzichtbaar, schoot na 88 minuten raak, nadat de Tilburgers een hoekschop van Mason Mount niet weg kregen: 2-2.