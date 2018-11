Linssen smeert mosterd op geblesseerde enkel: ‘Het werkt wel!’

Van Bommel neemt verantwoor­ding voor bekerechec: ‘Maar heb geen spijt’

15:01 PSV-trainer Mark van Bommel nam vanmiddag in zijn voorbeschouwing op het duel met Vitesse de verantwoordelijkheid voor het bekerechec tegen RKC van dinsdag. ,,Het is mijn verantwoordelijkheid”, zei hij onder meer. ,,Ik heb de verantwoordelijkheid genomen om met dit elftal te spelen. Maar omdat ik er van tevoren wel goed over nagedacht heb, heb ik er geen spijt van”, zei de coach van PSV.