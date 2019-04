Linssen uitblinker van het weekeinde, Van Polen de schlemiel

RapportcijfersMet een hattrick en een 9 is Bryan Linssen dé man van het weekeinde. Alleen zijn ploeggenoot Martin Ødegaard kwam er met een 8 enigszins bij in de buurt. Kik Pierie (Heerenveen), Denzel Dumfries (PSV) en Pol Llonch van Willem II kregen een 7,5.

Door Nik Kok



Het grootste slachtoffer van de dadendrang van Bryan Linssen was Bram van Polen. De PEC Zwolle-verdediger kreeg dan ook een 4 voor zijn optreden tegen Vitesse. Net als De Graafschap-verdediger Sven Nieuwpoort die met zijn ploeg een grote nederlaag leed tegen VVV. Dat was bijna een half punt lager dan vrijwel de hele ploeg van NAC.

Heracles - Heerenveen 2-1

Heracles: Blaswich 7; Breuker 7, Rossmann 6,5, Van den Buijs 6, Czyoborra 6; Osman 5,5, Dos Santos 5 (87. Knoester -), Merkel 6; Kuwas 6,5 (75. Van der Water -), Dalmau 7 (80. Konings -), Peterson 6.

Heerenveen: Hahn 6; Schmidt 5,5, Høegh 6, Pierie 7,5, Woudenberg 5,5 (81. Johnsen -), Rienstra 6, Kobayashi 5,5 (88. Hornkamp -), Van Amersfoort 6,5; Van Bergen 6,5, Lammers 7, Vlap 6 (81. Thorsby -).

Scheidsrechter Kooij: 6,5.

Man of the match: Het was aan Kik Pierie vrijdagavond niet te zien dat hij druk ondervond van zijn net ondertekende contract bij Ajax. Hij bleef maar strakke ballen verzenden naar Heerenveen’s voorste linie.

Volledig scherm Kik Pierie (rechts). © BSR Agency

FC Emmen – FC Utrecht 2-0

FC Emmen: Scherpen 6,5; Bijl 6, Kuipers 6, Bakker 6, Cavlan 6; Veendorp 7 (90. Siekman -), Ben Moussa 6 (76. De Vos -) De Leeuw 6,5; Slagveer 6, Jansen 6,5 (82. Niemeijer -), Arias 6.

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 5, Letschert 5, Van der Maarel 5, Gavory 4,5 (46. Guwara 5,5); Van Overeem 5,5, Bazoer 5, Emanuelson 5 (46. Kerk 6), Gustafson 5,5; Van de Streek 5, Bahebeck 4,5 (67’ Dessers -).

Scheidsrechter Martens: 6.

Man of the match: Keziah Veendorp verloor dit seizoen zijn basisplaats in het hart van de verdediging maar zaterdagavond kwam er voor hem een plekje vrij op het middenveld door de schorsing van Michael Chacón én de blessure van Henk Bos. Hij maakte tegen FC Utrecht zijn eerste doelpunt als profvoetballer.

Volledig scherm Doelpuntenmakers Michael de Leeuw en Keziah Veendorp (rechts) vieren feest. © BSR Agency

FC Groningen – Ajax 0-1

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Chabot 6, Handwerker 6 (82. Bruns -); Doan, Reis 6,5, Memisovic 6,5, Bel Hassani 6 (68. El Hankouri -); Sierhuis 6, Gladon 6.

Ajax: Onana 7; Veltman 6, De Ligt 7, Blind 7, Tagliafico 6,5; Schöne 5,5 (59. Huntelaar 6,5), Van de Beek 6,5, De Jong 6,5; Ziyech 6 (89. Kristensen -), Tadic 6, Neres 5 (77. Dolberg -).

Scheidsrechter Higler: 5,5.

Man of the match: Daley Bind zette de vorm die hij op het wereldpodium van de Champions League etaleerde tegen Juventus gewoon voort tegen zijn voormalige club FC Groningen.

Volledig scherm Daley Blind grijpt in. © BSR Agency

Vitesse – PEC Zwolle 4-1

Vitesse: Pasveer 6,5; Karavaev 6 (55. Doekhi 6), Van der Werff 6, Clarke-Salter 6, Clark 6; Ødegaard 8, Serero 6,5, Bero 6, Büttner -; Buitink 5 (60. Dauda 6), Linssen 9.

PEC Zwolle: Van der Hart 5; Ehizibue 5, Lachman 5,5, Van Polen 4, Paal 5 (83. Van den Berg -); Hamer 4,5 (72. Leemans -), Clement 4,5, Namli 6; Van Crooij 5 (72. Elbers -), Thy 5,5, Van Duinen 5.

Scheidsrechter Kuipers: 6.

Man of the match: Een zeldzame 9 voor Bryan Linssen, die met zijn een meter zeventig in Arnhem de kleinste man van het veld was maar twee keer scoorde met het hoofd en één met de schouder. Hij heeft nog drie doelpunten nodig om zijn seizoenrecord van vijftien doelpunten te evenaren.

Volledig scherm Bryan Linssen dankt de fans. © BSR Agency

Feyenoord – AZ 2-1

Feyenoord: Vermeer 6,5; Martina 6 (59. St. Juste 7), Botteghin 6, Van Beek 6, Malacia 7; Clasie 6,5, Toornstra 6, Vilhena 6,5; Berghuis 7, Van Persie 7 (84. Ayoub -), Larsson 6 (88. Van der Heijden -).

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Vlaar 6, Wuytens 6 (66. Idrissi -), Ouwejan 5; Maher 6,5, Til 5, Koopmeiners 5; Gudmundsson 5,5 (67. Boadu -), Seuntjes 6, Stengs 5,5 (74. Johnsen -).

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: Gewoon weer de beste in zijn voorlaatste wedstrijd in de Kuip: Robin van Persie.

Volledig scherm Robin van Persie (midden). © BSR Agency

VVV – De Graafschap 4-1

VVV: Unnerstall 7; Rutten 6, Röseler 5,5, Lima - (19. Kum 6), Janssen 5,5; Opoku 6, Van Bruggen 5 (31. Seuntjens 7), Linthorst 5,5 (46. Grot 6); Van Ooijen 6, Mlapa 7, Joosten 6,5.

De Graafschap: Bertrams 6; Owusu 5, Straalman 5, S. Nieuwpoort 4, Tutuarima 5; Matusiwa 5,5, Vet 5,5 (72. Serrarens -), El Jebli 5,5; Narsingh 6, Benschop 5 (76. Van Mieghem -), Burgzorg 5 (59. Bahoui 5).

Scheidsrechter Gözübüyük: 7.

Man of the match: Het was toch al de avond van de broers Seuntjens. Mats scoorde zaterdagavond voor AZ, Ralf voor VVV. En dat terwijl Ralf eerder te horen heeft gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd bij VVV.

Volledig scherm Ralf Seuntjens (rechts) wordt omhelsd door Peniel Mlapa. © BSR Agency

Excelsior – Willem II 1-1

Excelsior: Damen 6; Horemans 5,5 (63. Mahmudov -), Mattheij 5,5, Matthys 6, Burnet 5 (46. Oude Kotte 6,5); Fortes 6, Schouten 6, Koolwijk 7, Messaoud 5, Bruins 5,5 (46. Edwards 6,5); El Hamdaoui 6,5.

Willem II: Woud 6,5; Lewis 6, Meissner 5,5, Peters 6,5, Palacios 5,5; Llonch 7,5, Crowley 6, Tapia 6; Dankerlui 5 (78. Saddiki -), Isak 5,5 (85. Coulibaly -), Vrousai 5,5 (65. Anita 6).

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Stille, maar hardwerkende kracht Pol Llonch is één van de revelaties van Willem II in het fraaie seizoen dat de Tilburgers beleven.

Volledig scherm Pol Llonch houdt Mounir El Hamdaoui in de gaten. © BSR Agency

Fortuna Sittard – NAC 2-1

Fortuna Sittard: Koselev 7; Mac-Intosch 5, Ninaj 6, Heerings 6, Pinto 5; Smeets 6,5 (73. Ciss -), Balic 6 (80. Hutten -), Diemers 7, El Messaoudi 6,5; Lamprou 6, Novakovich 5,5 (34. Stokkers 6).

NAC: Van Leer 5,5; Karami 4,5 (70. Kastaneer -), Koch 4,5, Palmer-Brown 4,5 (46. Damen 5,5), Van Anholt 4,5; Lundqvist 4,5 (65. Rosheuvel -), Kali 4,5, Ilic 4,5, El Allouchi 4,5; Te Vrede 4,5, Korte 4,5.

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: Mark Diemers was met twee doelpunten weer belangrijk voor zijn Fortuna en zorgde er zo hoogstpersoonlijk voor dat de club min of meer zeker kan zeggen dat de club behouden blijft voor de eredivisie.

Volledig scherm Mark Diemers is uitzinnig van vreugde. © BSR Agency

PSV – ADO Den Haag 3-1

PSV: Zoet 6; Dumfries 7,5, Schwaab 6, Viergever 6, Angeliño 6 (90. Hendrix); Rosario 6, Sadílek 6 (77. Gutiérrez -), De Jong 7; Bergwijn 5,5 (77. Gakpo -), Malen 7, Lozano 6.

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Malone 5,5 (74. Lorenzen -), Kanon 5, Bakker 6, Meijers 5; Gorter 5,5 (61. Goppel -), Immers 6, Goossens 5; Becker 6, El Khayati 6,5, Falkenburg 5,5 (79. Necid -).

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of the match: Verdediger Denzel Dumfries maakte het mooiste doelpunt van de wedstrijd. De rechtsback lijkt de PSV’er die nog het meest gelooft in de titel van PSV.