Linssen vol pillen voor duel met Ajax

Lasse Schöne: Er is nu wel echt iets geknakt

8:33 Het seizoen van Ajax is volledig mislukt nu de titel na het 3-2 verlies tegen Vitesse (3-2) definitief uit zicht is. De verantwoordelijke clubleiding in Amsterdam wilde met de aanstelling van Erik ten Hag een ommezwaai op korte termijn afdwingen, maar daar is niets van terecht gekomen.