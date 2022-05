LIVE | ADO Den Haag op rozen na weer een doelpunt tegen NAC Breda

Historie Rommens unieke kracht bij GA Eagles, Deventer ploeg scoort altijd in Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft een krachttoer nodig om op de slotdag van de eredivisie alsnog toe te slaan in de strijd om de achtste plaats. Met meerdere kapers aan het front, moet in ieder geval directe concurrent Heerenveen op eigen bodem worden geveld.

13 mei