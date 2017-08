LIVE: ADO doet iets terug na dubbelslag Thorsby

PEC voor even koploper na zege op matig Twente

21:35 PEC Zwolle heeft een simpele overwinning geboekt op Twente (2-0). Daardoor staan de Zwollenaren even bovenaan in de eredivisie. Younes Mokhtar en Kingsley Ehizibue scoorden de goals voor PEC. Twente is na drie duels nog steeds puntloos.