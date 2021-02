LIVE | ADO met Kishna in degradatiekraker, Van Beek verdwijnt uit basis Willem II

wedstrijdverslag Jong AZ krijgt de kansen, GA Eagles maakt de goals

22 februari Go Ahead Eagles liep in Wijdewormer geen averij op in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Al maakte Jong AZ het de mannen van Kees van Wonderen een klein uur lang knap lastig. Go Ahead Eagles profiteerde vervolgens optimaal van de defensieve fouten bij de Alkmaarse talenten en liep uit naar een ruime 3-0 overwinning.