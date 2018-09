LIVE | ADO met voorsprong tweede helft in, slap Excelsior

Van den Berg (16) wedt nog op twee paarden: basisplek bij PEC en VWO-diploma

18:00 Sepp van den Berg maakte in en tegen Groningen in maart zijn debuut voor PEC Zwolle. De pas 16-jarige verdediger keert zondag (12.15 uur), na zes maanden en waarschijnlijk als basisspeler terug in het hoge noorden. Over handtekeningen, 5 VWO en de sportieve crisis. ,,Op straat en in de supermarkt word ik steeds vaker herkend."