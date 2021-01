LIVE | ADO snakt naar het einde met voorsprong op zak tegen RKC

LIVEBLOG LIVE | PEC Zwolle opent het nieuwe jaar tegen AZ, maar nog zonder nieuwkomer Misidjan

18:01 De eerste wedstrijd van 2021 speelt PEC Zwolle in eigen stadion tegen AZ. Het heenduel in Alkmaar, eerder dit seizoen, eindigde in een gelijkspel (1-1). ,,Maar dat was een ander AZ”, zegt PEC-trainer John Stegeman er nu over. De wedstrijd, die onder leiding staat van scheidsrechter Kevin Blom, begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.