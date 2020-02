LIVE | ADO zet PSV meteen onder druk en creëert kansen

KNVB wil in 5 jaar naar 200.000 voetballen­de vrouwen

9:35 De KNVB wil het aantal voetballende meisjes en vrouwen in vijf jaar tijd met 25 procent vergroten. Het doel is om in 2025 zo’n 200.000 vrouwelijke KNVB-leden te hebben. Op dit moment heeft de bond zo’n 1,2 miljoen leden, van wie ruim 160.000 vrouwen. Tien jaar geleden lag dat aantal op 120.000.