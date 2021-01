LIVE | Ajax begint met Schuurs en Rensch in Alkmaar

Samenvatting De Graafschap nadert dankzij prachtige omhaal Konings Cambuur en Almere

29 januari De Graafschap is koploper Cambuur en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie weer wat genaderd. De ploeg uit Doetinchem won in eigen huis met 2-1 van Top Oss en is daarmee op 47 punten gekomen. Cambuur en Almere die respectievelijk zondag en maandag nog in actie komen hebben 3 punten meer.