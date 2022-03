LIVE | Ajax de baas in Alkmaar na goal Berghuis, irritaties op veld nemen toe

GA Eagles kan tegen PSV niet nóg een keer stunten; geen bekerfina­le voor ploeg uit Deventer

Het bekersprookje voor Go Ahead Eagles is voorbij. De stuntploeg uit Deventer hoopte woensdag in de halve finale tegen PSV de flow van zondag, toen sensationeel met 2-1 werd gewonnen van Ajax, vast te houden. Dat bleek onhaalbaar. Het elftal van trainer Kees van Wonderen, dat een helft met tien man speelde na rood van Joris Kramer, verloor knokkend met 2-1. Het kan zich nu volledig richten op de eredivisie.

