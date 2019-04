LIVE | Ajax-fans vallen over elkaar heen voor kaarten

‘Vakman’ Erik ten Hag via Deventer op weg naar Europese top

29 april Erik ten Hag maakt zes jaar geleden indruk als debuterend hoofdtrainer bij GA Eagles, dat aan zijn hand na zeventien seizoenen weer promoveert naar de eredivisie. Nu is hij op weg naar een kunststukje met Ajax in de Champions League. Morgen spelen de Amsterdammers tegen Tottenham Hotspur. Oud-collega’s in Deventer zijn lovend over Ten Hag: ,,Hij behoort tot de toptrainers in Europa.’’